Myanmar’da sel felaketi: Binlerce kişi mahsur kaldı

Myanmar'ın kuzeyini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle binlerce kişi evlerinde mahsur kaldı, elektrik ve telefon hatları kesildi. Yerel basında çıkan haberlere göre, şiddetli yağışlar sonucu ülkenin kuzeyindeki Kachin eyaletinden geçen nehirlerde su seviyesinin yükselmesinin ardından bölgede taşkınlar meydana geldi.

Eyalet yetkilileri, başta Myitkyina ve Waingmaw kentleri olmak üzere eyalete bağlı birçok bölgenin sular altında olduğunu, binlerce kişinin evlerinde mahsur kaldığını, elektrik ve telefon hatlarının kesildiğini belirtti. Eyalet genelinde yaklaşık 2 bin hanenin tahliye edildiğini ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran yetkililer, herhangi bir can kaybı bildirilmediğini kaydetti.