Myanmar’daki depremlerde can kaybı 1000’i geçti: Yaralı sayısı 2376

Myanmar'daki askeri yönetimin enformasyon ekibi, ülkede dün meydana gelen depremlere ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, depremlerde şu ana dek 1002 kişinin öldüğü, 2 bin 376 kişinin yaralandığı, 30 kişinin ise halen kayıp olduğunun tespit edildiği belirtildi. Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.