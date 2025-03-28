Myanmar'daki depremlerde ölü sayısı arttı: En az 144 kişi hayatını kaybetti
Myanmar'da meydana gelen, 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından ilk belirlemelere göre 144 kişinin hayatını kaybettiği, 730'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Deprem nedeniyle, başta başkent Nepido olmak üzere Mandalay, Sagaing, Bago, Magway bölgelerinde ve Shan eyaletinde olağanüstü hal ilan edildi.
Myanmar'daki askeri yönetim, ülkede bugün meydana gelen depremlere dair açıklamada bulundu.
Açıklamada, depremlerde ilk belirlemelere göre 144 kişinin öldüğü, 730'dan fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.
Sabah Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.
Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.
DEPREM, PEK ÇOK BÖLGEDE HİSSEDİLDİ
Myanmar Now sitesinin haberine göre deprem, ülkenin ikinci en büyük şehri Mandalay'ın yanı sıra civardaki Kyaukse, Pyin Oo Lwin ve Shwebo bölgelerinde de hissedildi.
Görgü tanıkları, Sagaing'de bir köprünün yıkıldığı bilgisini paylaşarak, Nepido'daki birçok tapınak ve evin hasar gördüğünü belirtti.
Mandalay'da da birkaç tarihi yapının yıkıldığını aktaran görgü tanıkları, enkaz altında kalanların olabileceğini söyledi.