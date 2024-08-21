Nafaka ödememek için ölü numarası yaptı

ABD'de çocuğuna nafaka ödemek istemeyen Jesse Kipf, kendini ölü gösterdi. Kentucky Savcılık Ofisi'ne göre, Kipf ölü kayıt sistemini hack'leyerek başka bir eyaletteki doktorun kullanıcı adı ve şifresini çaldı. Doktorun bilgilerini kullanarak Hawaii'deki ölü kayıt sistemine giriş yapan Kipf, kendisi için "ölüm belgesi" hazırladı ve bilgilerini çaldığı doktorun dijital imzasıyla bu belgeyi imzaladı. 39 yaşındaki Kipf, birçok hükümet veri tabanının kendini ölü bir kişi olarak gösterdiğini kabul ederek bunu, "kısmen çocuk nafakası yükümlülüklerinden kaçınmak için yaptığını" söyledi. Kipf dolandırıcılıktan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.