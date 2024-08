Nagazaki ayıbı

İsrail'in Gazze'deki soykırımına her türlü desteği veren ABD ve Batılı ülkeler, battıkları çamurda izledikleri politikalar nedeniyle her gün daha da kirleniyor. 79 yıl önce Japonya'da iki kente atom bombası atan ABD, günümüzde de İsrail'e tonlarca bomba veriyor. Hiroşima ve Nagazaki kurbanları vahşetin yıldönümünde geleneksel olarak anılıyor. Yarın da törenler düzenlenecek.Nagazaki Belediyesi tarafından atom bombalı saldırının yıldönümü olan 9 Ağustos'ta düzenlenecek anma törenine İsrail davet edilmedi. Nagazaki Belediye Başkanı Suzuki Şiro, Gazze'deki vahim insani durumun ve kamuoyunun saldırılara ilişkin protestolarının, anma törenini sekteye uğratabileceği endişesiyle bu kararı aldıklarını belirttti. Japon yetkililerin kararına karşılık İngiltere ve ABD de törene katılmayacağını bildirdi. Japonya'nın ABD ve İngiltere büyükelçiliklerinden yapılan açıklamada ülkelerinin alt rütbedeki diplomatlar tarafından temsil edileceği belirtildi. Almanya, Avustralya, İtalya, Kanada, Avrupa Birliği temsilcilikleri de karara destek verdi.Nagazaki Belediyesi, tüm elçiliklere davetiye gönderiyor. Rusya ve Belarus, 2022'den beri Ukrayna savaşı nedeniyle davet edilmiyor.İsrail'ın 306 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 39 bin 677'ye çıktı. İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve çevresinde "bölgenin boşaltılması" çağrısının ardından saldırılardan endişe eden binlerce Filistinli, çoğu yaya olarak bir kez daha göç için yollara düştü.İsrail'ın 31 Temmuz'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi İran'ın başkenti Tahran'da öldürmesini anında ABD'ye bildirdiği ortaya çıktı. Washington Post gazetesi, İsrail'in Haniye'nin suikastından sorumlu olduğunu Beyaz Saray'a ilettiğini öne sürdü. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ise Haniye'nin öldürülmesinin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ihlal ettiğini belirtti.7 Ekim'den bu yana Gazze tünellerinden İsrail'e karşı direnişi yöneten Yahya Sinvar, İsmail Haniye'nin şehit edilmesinin ardından Hamas Siyasi Büro Başkanı seçildi. 23 yılını İsrail zindanlarında geçiren, İbranice'yi akıcı şekilde konuşan Sinvar'ın seçilmesinin İsrail'e mesaj olduğu belirtiliyor. İsrail'in Gazze'de öldürmek istediği isimlerin başında Sinvar geliyor. Sinvar, 1962'de mülteci kampında doğdu.Filistin yanlısı bir aktivist, Almanya'nın başkenti Berlin'de katıldığı bir mitingde, "Nehirden Denize Özgür Filistin" sloganı atması nedeniyle suçlu bulunarak para cezasına çarptırıldı. 22 yaşındaki İran uyruklu Alman vatandaşı Ava Moayeri 600 euro para cezası aldı. Marş, 7 Ekim'den bu yana ABD ve Avrupa'da 'antisemitizm' bahanesiyle yasaklandı.İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından İran'ın İsrail'e yönelik misillemesi pazartesi veya salı günü bekleniyordu. ABD istihbaratına yakın kaynaklar, Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı El Arabiya'ya verdiği demeçte bugün ya da yarını işaret etti.