Nagazaki ayıbı

İsrail'in Gazze'deki soykırımına her türlü desteği veren ABD ve Batılı ülkeler, battıkları çamurda izledikleri politikalar nedeniyle her gün daha da kirleniyor. 79 yıl önce Japonya'da iki kente atom bombası atan ABD, günümüzde de İsrail'e tonlarca bomba veriyor. Hiroşima ve Nagazaki kurbanları vahşetin yıldönümünde geleneksel olarak anılıyor. Yarın da törenler düzenlenecek.
UTANÇ KARARI
Nagazaki Belediyesi tarafından atom bombalı saldırının yıldönümü olan 9 Ağustos'ta düzenlenecek anma törenine İsrail davet edilmedi. Nagazaki Belediye Başkanı Suzuki Şiro, Gazze'deki vahim insani durumun ve kamuoyunun saldırılara ilişkin protestolarının, anma törenini sekteye uğratabileceği endişesiyle bu kararı aldıklarını belirttti. Japon yetkililerin kararına karşılık İngiltere ve ABD de törene katılmayacağını bildirdi. Japonya'nın ABD ve İngiltere büyükelçiliklerinden yapılan açıklamada ülkelerinin alt rütbedeki diplomatlar tarafından temsil edileceği belirtildi. Almanya, Avustralya, İtalya, Kanada, Avrupa Birliği temsilcilikleri de karara destek verdi.
ÇİFTE STANDART
Nagazaki Belediyesi, tüm elçiliklere davetiye gönderiyor. Rusya ve Belarus, 2022'den beri Ukrayna savaşı nedeniyle davet edilmiyor.
YİNE YOLLARA DÜŞTÜLER
İsrail'ın 306 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 39 bin 677'ye çıktı. İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve çevresinde "bölgenin boşaltılması" çağrısının ardından saldırılardan endişe eden binlerce Filistinli, çoğu yaya olarak bir kez daha göç için yollara düştü.
HANİYE SUİKASTINI ANINDA ABD'YE BİLDİRMİŞLER
İsrail'ın 31 Temmuz'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi İran'ın başkenti Tahran'da öldürmesini anında ABD'ye bildirdiği ortaya çıktı. Washington Post gazetesi, İsrail'in Haniye'nin suikastından sorumlu olduğunu Beyaz Saray'a ilettiğini öne sürdü. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ise Haniye'nin öldürülmesinin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ihlal ettiğini belirtti.
İSRAİL'DE GÖLGE LİDER YAHYA SİNVAR PANİĞİ
7 Ekim'den bu yana Gazze tünellerinden İsrail'e karşı direnişi yöneten Yahya Sinvar, İsmail Haniye'nin şehit edilmesinin ardından Hamas Siyasi Büro Başkanı seçildi. 23 yılını İsrail zindanlarında geçiren, İbranice'yi akıcı şekilde konuşan Sinvar'ın seçilmesinin İsrail'e mesaj olduğu belirtiliyor. İsrail'in Gazze'de öldürmek istediği isimlerin başında Sinvar geliyor. Sinvar, 1962'de mülteci kampında doğdu.
ALMANYA'DA IFADE ÖZGÜRLÜĞÜ REZALETI
Filistin yanlısı bir aktivist, Almanya'nın başkenti Berlin'de katıldığı bir mitingde, "Nehirden Denize Özgür Filistin" sloganı atması nedeniyle suçlu bulunarak para cezasına çarptırıldı. 22 yaşındaki İran uyruklu Alman vatandaşı Ava Moayeri 600 euro para cezası aldı. Marş, 7 Ekim'den bu yana ABD ve Avrupa'da 'antisemitizm' bahanesiyle yasaklandı.
İRAN'IN MİSİLLEMESİ İÇİN YENİ TARİH
İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından İran'ın İsrail'e yönelik misillemesi pazartesi veya salı günü bekleniyordu. ABD istihbaratına yakın kaynaklar, Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı El Arabiya'ya verdiği demeçte bugün ya da yarını işaret etti.