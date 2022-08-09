Nahçıvan için alternatifler var

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 13'üncü Büyükelçiler Konferansı için geldiği Ankara'da SABAH'a konuştu. Zengezur Koridoru'nun Ermenistan için bir şans olduğunu belirten Bakan Bayramov "Verdikleri sözleri yerine getirmezlerse bile Nahçıvan ile kara bağlantısı kuracak alternatif yollarımız var" dedi.Bakan Bayramov, "Azerbaycan'ın batı reyonlarıyla Nahçıvan'ı birleştiren koridorun (Zengezur) açılması üçlü beyannamede yer alıyordu. Ancak Ermenistan'ın samimi bir niyeti olsaydı bu mesele çözülecekti. Ermenistan tarafından bu sürecin engellenmesine karşı alternatif olarak Aras Çayı üzerinden İran arazisi vasıtasıyla Nahçıvan'a geçmek gibi alternatifimiz de var. Ermenistan bunu istese de istemese de Nahçıvan'la kara bağlantısı sağlayabiliriz. Ermenistan söz olarak buna karşı çıkmıyor ama işlevde de sözlerin gerçekleşmesi gerek. Bu Ermenistan için bir şans, uygulamaya geçmezse en büyük zararı kendileri hissedecek" dedi.Bayramov, Ankara-Bakü ilişkilerine dair "Azerbaycan ve Türkiye arasında imzalanan tarihi Şuşa Beyannamesi'yle Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri resmen müttefiklik seviyesine yükseldi. Yani kardeşliğimiz resmileşmiş oldu. İlişkilerimiz dünya çapında benzersiz ve örneği yok. Türkiye hep Azerbaycan'ın yanında oldu" değerlendirmesinde bulundu.BAYRAMOV, "Karabağ'daki son gerginliğin sebebi Ermenistan'ın yükümlülükleri yerine getirmemesi. Ermeni silahlı unsurlarının çıkarılmasını gerekiyordu. Ermenistan bunu yapmadı. Azerbaycan'ın öz topraklarında Ermeni güçlerin bulunmasına izin vermeyeceğiz" dedi.