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Giriş Tarihi: 18.1.2022

Nahçıvan’a artık Türkiye üzerinden gaz iletilecek

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Nahçıvan’a artık Türkiye üzerinden gaz iletilecek
AZERBAYCAN'IN Dağlık Karabağ'da elde ettiği tarihi zafer sonrası bölgede Türkler lehine değişen dengeler Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji alanında atacağı stratejik adımla daha da ileri taşınacak. Karabağ'ın işgalden kurtuluşuyla birlikte Nahçıvan'ın da kesintisiz doğalgaz arzına kavuşması için doğalgaz hattı bu yıl döşenmeye başlanacak. Türkiye tarafı için toplam yatırım tutarının 185 milyon lira olarak belirlendiği projeye bu yıl 100 milyon lira yatırım yapılacak. "Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne Doğal Gaz Tedarikine İlişkin Mutabakat Zaptı" bu yıl uygulamaya geçecek. Çalışma kapsamında Türkiye'nin Iğdır ilinden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne doğalgaz tedariki sağlanacak. Her iki ülke de bu alandaki işbirliğine her türlü desteği vermeyi taahhüt ederken, projenin hayata geçirilmesi için BOTAŞ ve SOCAR yetkili olacak.
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Nahçıvan’a artık Türkiye üzerinden gaz iletilecek
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