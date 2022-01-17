Nahçıvan’a artık Türkiye üzerinden gaz iletilecek

AZERBAYCAN'IN Dağlık Karabağ'da elde ettiği tarihi zafer sonrası bölgede Türkler lehine değişen dengeler Türkiye
ile Azerbaycan'ın enerji alanında atacağı stratejik adımla daha da ileri taşınacak. Karabağ'ın işgalden kurtuluşuyla birlikte Nahçıvan'ın da kesintisiz doğalgaz arzına kavuşması için doğalgaz hattı bu yıl döşenmeye başlanacak. Türkiye tarafı için toplam yatırım tutarının 185 milyon lira olarak belirlendiği projeye bu yıl 100 milyon lira yatırım yapılacak. "Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti
'ne Doğal Gaz Tedarikine İlişkin Mutabakat Zaptı" bu yıl uygulamaya geçecek. Çalışma kapsamında Türkiye'nin Iğdır
ilinden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne doğalgaz tedariki sağlanacak. Her iki ülke de bu alandaki işbirliğine her türlü desteği vermeyi taahhüt ederken, projenin hayata geçirilmesi için BOTAŞ
ve SOCAR
yetkili olacak.