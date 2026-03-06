Nahçıvan’a İHA saldırısı
Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendi. İran tarafından 4 İHA ile yapıldığı öne sürülen sadırıda, İHA'lardan biri havalimanına isabet etti. Havalimanı binası zarar görürken 4 sivil yaralandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, saldırının sorumlusunun İran olduğunu ve cevapsız kalmayacağını duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise, "Bu terör eylemini, bu saldırganlığı kabullenmeyeceğiz. Misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için Silahlı Kuvvetlerimize talimat verildi" dedi. İran Genelkurmay Başkanlığı ise saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, saldırının İran'ı suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etti.