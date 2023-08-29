Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Nakil aracından kaçan aslan panik yaşattı
Giriş Tarihi: 29.8.2023 23:45

Nakil aracından kaçan aslan panik yaşattı

Pakistan’ın Karaçi kentinde nakil aracından kaçan aslanın sokakta yürüdüğünü gören çevre sakinleri büyük panik yaşadı. Bölgeyi kordon altına alan polis aracın şoförünü ve aslan yetiştiricisini gözaltına alırken aslan yakalanarak yetkililere teslim edildi

İHA
Nakil aracından kaçan aslan panik yaşattı

Karaçi'de nakil aracından kaçan aslan paniğe neden oldu. Yaban Hayatı Koruma Şefi Javed Ahmed Mahar, bölge halkına paniğe kapılmamaları veya aslana yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Mahar, aslanın evcilleştirildiğini, insanların yanında olmaya alışık olduğunu ve zarar verme potansiyelinin olmadığını ifade etti.

Baş komiser Sheraz Nazir ise, hayvanın nakil aracıyla veterinere götürülürken kaçtığını ve başka bir aracın altına saklandığını söyledi. Bölgeyi kordon altına alan polis nakil aracının şoförünü ve aslan yetiştiricisini gözaltına alırken aslan yakalanarak Yaban Hayatı Koruma yetkililerine teslim edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Nakil aracından kaçan aslan panik yaşattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA