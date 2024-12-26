Naklen katliam

Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Sınır Tanımayan Doktorlar, Euro-Med ve Birlemiş Milletler Raportörleri... İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım işlediğini raporlarıyla belgeledi. Uluslararası Ceza Mahkemesi de Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarttı. Ancak tüm bunlar katil İsrail'i durdurmuyor. Siyonist rejim dün yine yeni savaş suçları işledi. İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda El-Kuds el-Yevm televizyonuna ait canlı yayın aracına düzenlediği bombalı saldırıda 5 gazetecinin öldüğü bildirildi.

201 GAZETECİ ÖLDÜ

Dünkü katliamda öldürülen gazetecilerin isimleri Fadi Hassouna, İbrahim Al-Sheikh, Ali Muhammed Al-Ladah, Faisal Abu Al-Qumsan, Ayman Al-Jadi olarak açıklandı. Öldürülen gazetecilerden Jadi'nin ilk çocuğunun dünyaya geldiği ve hastaneden arkadaşları ziyaret etmek için ayrıldığı sırada saldırıda öldüğü öğrenildi. İsrail ordusunda gazetecileri taşıdığı çok net bir şekilde belli olan aracı bir kez daha savaş suçu olmasına rağmen kasıtlı bir şekilde vurdu. İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 201'e çıktı.

HASTANEDE PATLATILDI

Öte yandan Gazze'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesi önünde tuzaklanmış bir robot havaya uçuruldu. İsrail ordusunun patlattığı robotun cerrahi ve hasta odalarına dağıldığı kaydedildi. Olayda, bir kadın ölürken, bir hemşire başından ciddi şekilde yaralandı. İsrail, 5 Ekim'den beri kuzeyde üç hastaneyi çalışamaz duruma getirdi.





ÜÇ BEBEK DAHA DONARAK ÖLDÜ

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle binlerce Filistinli, güvenli bir sığınak bulma umuduyla El-Mevasi bölgesindeki derme çatma çadır kamplarına sığındı. Ancak bölgede yaşanan aşırı soğuk, savunmasız bebeklerin hayatını tehdit ediyor. 48 saat içinde, Sile ile birlikte, üç günlük ve bir aylık iki bebek daha yaşamını yitirdi.