Napolyon’un tabancalarına 1 milyon 690 bin euro

Eski Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart'ın iki tabancası açık artırmada 1 milyon 690 bin euro'ya satıldı. Açık artırma, Napolyon'un 1814'te yakalandığında intihara kalkıştığı Fontainebleau Sarayı'nın çok yakınındaki Osenat Müzayede Evi'nde yapıldı. Altın ve gümüş kakmalı ve Napolyon'un profilinin işlemesi de bulunan silahlara 1,2 ila 1,5 milyon euro değer biçilmişti. Fransa Kültür Bakanlığı tabancalara "ulusal hazine" statüsü vermiş ve yurtdışına çıkarılışını yasaklamıştı. Buna göre Fransa hükümeti, silahları satın almak için tabancaların yeni sahibine 30 ay içinde bir teklif yapmak zorunda. Tabancaları satın alan kişinin kimliği ise açıklanmadı. DIŞ HABERLER