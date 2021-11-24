NASA’dan insanlığı kurtarma operasyonu

Uzay tarihinde bir ilk olacak operasyon başladı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi
(NASA
), asteroidlerden Dünya
'yı korumak amacıyla yerçekimi ve çarpışma testi yapmak üzere uzay aracını gönderdi. Fırlatma işlemi, California
'daki Vandenberg Uzay Gücü Üssü
'nde gerçekleştirildi. Çifte Asteroid Yönlendirme Testi (Dart
), SpaceX Falcon
roketiyle gönderildi. İlk olma özelliğini taşıyan fırlatma işlemine "Dart Misyonu
" adı verildi. BBC'deki habere göre, Dart misyonu kapsamında fırlatılan uzay aracı, Dimorphos adlı asteroide çarpacak ve hızıyla, yörüngesini değiştirmeye çalışacak.
ETKİSİ, KITASAL ÖLÇEKTE OLABİLİR
Uzayda dolaşan ve birkaç yüz metre çapında olan herhangi bir cismin Dünya'ya çarpmasının etkileri kıtasal ölçekte olabilir. Dimorphos, Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmasa da, gezegeni korumak amacıyla ilk kez bir asteroidin hızı kesilmeye ve yörüngesi değiştirilmeye çalışılıyor. NASA gezegen savunma koordinasyon ofisinden Kelly Fast, "Dart ile Dimorphos'un yörüngesi çok az değişmiş olacak. Yaklaştığı önceden tespit edilen bir asteroid için bu kadarı yeterli" dedi. Asteroidlerin çoğu Dünya için tehlike oluşturmuyor. Fakat yörüngeleri Dünya'nınki ile kesiştiğinde çarpışma meydana geliyor. Dart, fırlatıldığında Dünya'nın yerçekiminden kurtulup Güneş
etrafında kendi yörüngesini izleyecek. Eylül 2022'de iki asteroid Dünya'ya 6.7 milyon mil uzaklıkta iken, "uydu" konumundaki Dimorphos'a saatte 15 bin mil (saniyede 6.6 km) hızla çarpacak. DIŞ HABERLER