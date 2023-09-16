NASA’nın terk edilmiş aracı Ay’da dengeleri değiştirecek!

Araştırmaya göre, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Ay yüzeyinde bıraktığı Apollo 17 uzay aracı, "Ay depremleri" diye bilinen küçük sarsıntılara neden olabilir. CNN'nin haberine göre bilim insanları, on yıllardır ilk kez Ay yüzeyinde terk edilmiş Apollo 17'nin verilerini yeniden inceledi.

NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Francesco Civilini liderliğinde yapılan araştırmada yapay zeka kullanıldı. Modern algoritmalarla incelenen verilerin analizinde Ay'daki daha önce bilinmeyen sismik aktiviteler ilk kez saptandı.

Çalışmada Ay yüzeyinin soğuk ve sıcak havaya göre genişleyip daraldığı belirtilerek, Ay depremlerini kaydeden cihazlardan birkaç yüz metre uzaklıkta bulunan Apollo 17'nin iniş modülünden yayılan hafif sarsıntılar tespit edildi.