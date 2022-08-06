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Giriş Tarihi: 6.8.2022 09:38 Son Güncelleme: 6.8.2022 09:52

NASA’yı kaynak gösterip sucuk fotoğrafı paylaşmıştı… Fransız bilim insanı nedenini açıkladı!

AA
NASA’yı kaynak gösterip sucuk fotoğrafı paylaşmıştı… Fransız bilim insanı nedenini açıkladı!

Sosyal medyanın gündemine oturan “sucuk” olayında yeni bir gelişme daha yaşandı. Fransa Atom Enerjisi Komisyonu Müdürü Etienne Klein, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda NASA teleskobundan geldiğini iddia ettiği bir görüntü paylaşmıştı. Yıldız fotoğrafı olduğunu söylemesinin ardından sucuk olduğu anlaşılan görüntüyle ilgili, Klein’dan yeni bir açıklama daha geldi.

Fransa Atom Enerjisi Komisyonu Müdürü Etienne Klein, NASA'nın yeni uzay teleskobu James Webb ile elde edildiğini öne sürdüğü bir uzay görüntüsü adı altında "sucuk" paylaşmasının ardından, şaka yaptığını belirterek özür diledi.

"GÜNEŞ'E EN YAKIN YILDIZIN FOTOĞRAFI"

Daily Mail'in haberine göre, filozof ve fizikçi Klein, 31 Temmuz'da sosyal medya platformu Twitter'dan, Proxima Centauri yıldızının James Webb Uzay Teleskobu tarafından alınan en son fotoğraf olduğunu iddia ettiği bir görüntü yayınladı.

Klein, paylaşımında, "Bize 4,2 ışık yılı uzaklıkta bulunan Güneş'e en yakın yıldız Proxima Centauri'nin fotoğrafı" dedi.

İSPANYOL SUCUĞU ÇIKTI

Ancak fotoğrafın, İspanya mutfağından 'chorizo' adıyla bilinen bir sucuğa (baharatlı bir domuz sucuğu) ait olduğu ortaya çıktı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları fizikçi tarafından yayınlanan fotoğrafa inansa da pek çok kişi görüntünün aslında bir dilim sucuk olduğunu belirtti.

"FARKINDALIK İÇİN YAPTIM"

Klein, şaka yaptığını ve görselin aslında bir sucuğa ait olduğunu itiraf etti ve "İspanyol şarküterisine ait hiçbir nesnenin dünya dışında hiçbir yerde bulunmadığını" belirtti.

Daha sonra başka bir açıklama yapan Klein, sosyal medyada yanlış bilgiye karşı dikkat çekmek için böyle bir paylaşım yaptığını ve takipçilerinden özür dilediğini söyledi.

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NASA’yı kaynak gösterip sucuk fotoğrafı paylaşmıştı… Fransız bilim insanı nedenini açıkladı!
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