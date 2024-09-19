Nasrallah: İsrail kırmızı çizgiyi aştı

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, işgalci İsrail'in son iki gündür düzenlediği saldırıların Lübnan halkına karşı bir savaş ilanı olduğunu söyleyerek, "İsrail kırmızı çizgileri aştı" dedi. Hizbullah lideri "İsrail'in (son iki gündür) düzenlediği saldırılar Lübnan halkına karşı bir savaş ilanıdır" diye konuştu. Salı ve çarşamba günü gerçekleşen saldırıları "katliam" olarak niteleyen Nasrallah 4 binden fazla çağrı cihazı dağıtmış olduklarını vurguladı. Hizbullah lideri Lübnan'daki direniş tarihinde büyük bir darbe almış olduklarını kabul ederken bu saldırıların Hizbullah'ın yıkılmasına neden olmayacağının altını çizdi. Bu arada İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın konuşması devam ederken Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta alçak uçuş yaptı ve sonik patlamalar gerçekleştirdi. İşgalci İsrail'in Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de Lübnan'a savaş planlarını onayladı. Onayın ardından Lübnan'a bir dizi hava saldırısı gerçekleştirildi.