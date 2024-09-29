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Giriş Tarihi: 29.9.2024 12:28

Nasrallah’a taziye mesajı: ABD ve İsrail’i suçladı

İran, Nasrallah’ın ölümü sonrası yayınladığı taziye mesajında İsrail’i hedef aldı. ABD’yi de suç ortağı ilan etti.

DHA
Nasrallah’a taziye mesajı: ABD ve İsrail’i suçladı

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejimin savaş suçu işlemesini ve Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ihlal etmesini şiddetle kınarken, Siyonist rejimin suç ortağı, destekçisi ve suç ortağı olarak ABD hükümetinin her türlü uluslararası suç ve terörist eylemi işlemeye devam etmesindeki doğrudan sorumluluğunu vurgular. Bu vahşi terör eyleminin sonuçlarının suçlu Siyonist rejimi ve destekçilerini hedef aldığı ve bunların başında da Amerikan rejiminin geldiği açıktır" denildi.

DİRENİŞ DEVAM EDECEK

Bakanlık, liderlerin öldürülmesiyle 'Kudüs'ün özgürlüğünün' kesintiye uğramayacağı ifade edilerek, "İran İslam Cumhuriyeti, Filistin, Lübnan ve Batı Asya bölgesindeki İslami direnişin aydınlık yolunun Seyyid Hasan Nasrallah'tan İsmail Haniye'ye kadar Kudüs'ün özgürlüğünün cesur ve yürekli liderlerinin şehadetiyle kesintiye uğramayacağını, Müslüman ülke ve milletlerin terörist işgalcilere karşı onur, direniş ve mücadele yolunun güç ve kudretle devam edeceğini vurgular" denildi.

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Nasrallah’a taziye mesajı: ABD ve İsrail’i suçladı
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