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Giriş Tarihi: 23.10.2024 05:07

Nasrallah'ın halefi Safiyuddin öldü iddiası

İsrail ordusu, Hasan Nasrallah'ın muhtemel halefi olarak gösterilen Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in yaklaşık 3 hafta önce düzenledikleri saldırıda öldürüldüğünü ileri sürdü. Hizbullah'tan İsrail ordusunun iddiasına ilişkin açıklama yapılmadı

AA
Nasrallah’ın halefi Safiyuddin öldü iddiası

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, Safiyuddin'in 4 Ekim'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda öldüğünü öne sürdü.

Hizbullah'tan İsrail ordusunun iddiasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde düzenlenen İsrail hava saldırılarında ölmüştü.

Hizbullah, Nasrallah'ın yerine geçecek kişiyi henüz belirlemezken Genel Sekreterlik için Safiyuddin'in ismi öne çıkıyor.

İsrail basını, İsrail ordusunun 3 Ekim gecesi Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında Safiyuddin'in hedef alındığını yazmıştı.

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Nasrallah'ın halefi Safiyuddin öldü iddiası
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