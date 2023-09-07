NATO bir kez daha Türkiye’yi işaret etti… ‘Sonbaharı bekliyoruz’

Stoltenberg, temmuzda Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan NATO Zirvesi'nde İsveç'in terörle mücadelede daha fazlasını nasıl yapacağına ilişkin anlaşmaya vardıklarını hatırlatarak şöyle devam etti: "TBMM'nin bu sonbaharda yeniden açıldığında İsveç'in üyeliğinin en kısa sürede onaylanmasını bekliyorum. Bu daha önce defalarca ifade edildi. Böylece Finlandiya'dan sonra İsveç ile 32 üyemiz olacak. Bu kuzey ülkeleri için, İsveç ve Finlandiya için ayrıca NATO için iyi. Bu, aynı zamanda Başkan Putin'in NATO'nun büyümesini engellemek için bir Avrupa ülkesini işgal ettiğinde tersini elde ettiğinin göstermektedir."

"TÜRKİYE'NİN ÇABALARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Bir AP milletvekilinin, Karadeniz Tahıl Girişimi'yle ilgili sorusunu cevaplayan Stoltenberg, Rusya'nın anlaşmadan çekilmesini kınadıklarını ifade etti. "Türkiye'nin anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesine yönelik çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz." diyen Stoltenberg, Ukrayna tahılının dünyaya gönderilmesinin en iyi yolunun savaşın bitirilmesi olduğunu, tahıl anlaşmasının savaşın sonuçlarını azaltmaya yönelik olduğunu dile getirdi.