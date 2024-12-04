NATO Dışişleri Bakanları toplandı: Rusya ve Çin’den gelen tehditler gündem maddesi

GÜRCİSTAN VE GÜNEY KORE'DEKİ OLAYLAR SORULDU

Rutte, Rusya'nın Gürcistan'daki seçimlere müdahale ettiği iddialarının sorulması üzerine, "Gürcistan'ın Avrupa Birliği ve NATO ile entegrasyon yoluna geri dönmesini teşvik ediyoruz. Ancak gerçekten endişeliyiz. Gürcistan'da meydana gelen olayları takip ediyoruz." cevabını verdi.

Güney Kore'de, dün, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilan etmesi ve daha sonra sıkıyönetimin parlamento tarafından oylanıp kaldırılması hakkında "ülkenin iç meselesi olduğu için" yorum yapmayacağını söyleyen Rutte, "Güney Kore'deki olayları adım adım takip ediyoruz ve bunun nasıl gelişeceğini çok merak ediyoruz. Şu anda yorum yapmak istemiyorum çünkü Koreliler şu anda durumu istikrara kavuşturmaya çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.