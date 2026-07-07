NATO Genel Sekreter Yardımcısı Shekerinska: "Tüm müttefikler üzerlerine düşeni yapmalı"

Shekerinska, Ankara'da, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) ev sahipliğinde, Türk Atlantik Konseyi (ATA Türkiye) ile Hariciye Dış Politika ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan "NATO Zirvesi Diyalogları" etkinliği kapsamında düzenlenen programda konuştu.

"ALDIĞIMIZ TAAHHÜTLERİ NASIL YERİNE GETİRECEĞİMİZİ GÖSTERECEĞİZ"

36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ittifak için bir dönüm noktası olmasını beklediklerine dikkati çeken Shekerinska, "Geçen yıl Lahey'de düzenlenen zirve kolay geçmemişti, çünkü savunma alanımızda çok daha güçlü yatırımlar ve harcamalar taahhüt etmek zorunda kalmıştık. Cesur ve tarihi kararlar aldık, ancak şimdi Ankara'da, bugün ve yarın, daha da önemli olan kısmı göstereceğiz. Yani bu sözleri ve taahhütleri nasıl somut sonuçlara dönüştüreceğimizi, aldığımız taahhütleri nasıl yerine getireceğimizi göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu zirvenin "bir zihniyet değişikliği" ile ilgili olacağını aktaran Shekerinska, kolektif savunmanın güçlendirilmesi ve "NATO 3.0" vizyonu doğrultusunda daha güçlü bir Avrupa'nın, daha güçlü bir ittifak içinde yer almasının hedeflendiğini kaydetti.

"TÜM MÜTTEFİKLER ÜZERLERİNE DÜŞENİ YAPMALI"

Shekerinska, sadece 2025'te Avrupalı müttefikler ile Kanada'nın savunma harcamalarını 139 milyar dolar artırdığı bilgisini vererek, "Tüm müttefiklerin güçlerini ortaya koymaları, üzerlerine düşeni yapmaları gerekiyor." dedi.

Karşı karşıya oldukları acil zorlukların üstesinden gelmek için ihtiyaç duydukları her şeyi tek bir müttefiğin tek başına karşılayamayacağına dikkati çeken NATO yetkilisi, "İşte bu nedenle gerçekten bir transatlantik endüstriyel işbirliğine ihtiyacımız var çünkü bu hedef doğrultusunda tüm üretim kapasitemizin, tüm tesislerimizin ve tüm büyük şirketlerimizin birlikte çalışması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör