NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye ittifak için çok önemli! 'Türk savunma sanayisi güçlendi'

Ankara'da NATO Zirvesi öncesi konuşan Genel Sekreter Mark Rutte, "Yıllar boyunca yaptığımız yatırımların sonucunda kapasitemizi artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rutte, "Daha fazla kaynağımız olacak. Savunma harcamalarını artıracağız" dedi.

NATO Genel Sekreteri, "(ABD) Arkansas'tan Ankara'ya kadar olan bölgede (savunma sanayi yatırımlarımızla) ekonomilerimizi de güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Rutte, daha güçlü bir Avrupa'nın daha güçlü bir NATO demek olduğunu belirterek, "Avrupalı müttefiklerimiz ABD ile harcamayı eşitledi" dedi.