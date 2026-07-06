NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye ittifak için çok önemli! 'Türk savunma sanayisi güçlendi'
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rutte, Türkiye'nin liderliğinin NATO için çok önemli olduğunu belirterek, "Türkiye savunma sanayisini güçlendirdi" ifadelerini kullandı.
Ankara'da NATO Zirvesi öncesi konuşan Genel Sekreter Mark Rutte, "Yıllar boyunca yaptığımız yatırımların sonucunda kapasitemizi artırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Rutte, "Daha fazla kaynağımız olacak. Savunma harcamalarını artıracağız" dedi.
NATO Genel Sekreteri, "(ABD) Arkansas'tan Ankara'ya kadar olan bölgede (savunma sanayi yatırımlarımızla) ekonomilerimizi de güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
Rutte, daha güçlü bir Avrupa'nın daha güçlü bir NATO demek olduğunu belirterek, "Avrupalı müttefiklerimiz ABD ile harcamayı eşitledi" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Rutte, "Bizi bu muhteşem mekanda ağırladıkları için Başkan (Recep Tayyip) Erdoğan'a teşekkürler" dedi.
"TÜRKİYE NATO İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
Rutte, Türkiye'nin liderliğinin NATO için çok önemli olduğunu belirterek, "Türkiye savunma sanayisini güçlendirdi" ifadelerini kullandı.
Genel Sekreter, Türkiye'nin güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip olduğunu bildirdi.
Rutte, NATO'nun Türk savunma sanayisinden faydalandığını belirtti.
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