NATO Genel Sekreteri Rutte: Ankara'daki zirvede büyük bir savunma sanayisi günü düzenleyeceğiz
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin NATO genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3 bin savunma sanayisi şirketi olduğunu belirterek, "Zirve'de büyük bir savunma sanayisi günü düzenleyeceğiz. Bence gerçekten çok önemli. Hatta belki Lahey Zirvesi'nden bile daha önemli, çünkü verilen taahhütler harika" dedi.
NATO Genel Sekreteri Rutte, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi ASELSAN, İttifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor." dedi.
"ZİRVEDE BÜYÜK BİR SAVUNMA SANAYİSİ GÜNÜ DÜZENLEYECEĞİZ"
Türkiye'nin NATO genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3 bin savunma sanayisi şirketi olduğuna dikkat çeken Rutte, "Ankara'da düzenlenecek Zirve'de büyük bir savunma sanayisi günü düzenleyeceğiz." dedi.
"VERİLEN TAAHHÜTLER HARİKA"
Ankara'daki NATO Zirvesi'nin çok önemli olduğunu söyleyen Rutte, "Hatta belki Lahey Zirvesi'nden bile daha önemli, çünkü verilen taahhütler harika." dedi.
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