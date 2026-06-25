NATO Genel Sekreteri Rutte: Ankara’daki zirvede büyük bir savunma sanayisi günü düzenleyeceğiz

NATO Genel Sekreteri Rutte, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi ASELSAN, İttifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor." dedi.

"VERİLEN TAAHHÜTLER HARİKA"

Ankara'daki NATO Zirvesi'nin çok önemli olduğunu söyleyen Rutte, "Hatta belki Lahey Zirvesi'nden bile daha önemli, çünkü verilen taahhütler harika." dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör