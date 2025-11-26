NATO Genel Sekreteri Rutte Avrupalıları uyardı: Rus füzelerinin İspanya’ya ulaşması 5 dakika sürecek

Mark Rutte, "Vilnius ile Valencia arasındaki farkı biliyor musunuz? Beş dakika. En yeni Rus füzelerinin İspanya 'ya ulaşması bu kadar sürecek. Bu füzeler ses hızının beş katı hızla ilerliyor. Konvansiyonel önleme füzeleriyle onları vuramazsınız. Yani sadece doğu kanadındaki Litvanya'nın endişelenmesi gerektiğini, diğer ülkelerin güvende olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Hepimiz doğu kanadındayız" diye konuştu.

"RUSYA AVRUPA İÇİN UZUN SÜRELİ BİR TEHDİT"

Rutte, ABD'nin Rusya- Ukrayna savaşının sona erdirilmesine dönük planına ilişkin olarak ise " Bir barış planı üzerinde anlaşmaya varıldıktan sonra Rusya'nın artık bir tehdit oluşturmadığı yanılgısına düşmemek gerekir. Bir barış planı olsa bile, Rusya Avrupa için uzun süreli bir tehdit olmaya devam ediyor. Eğer bir Rus başkanı, tarihi yeniden yazması gerektiği gibi yanlış bir inanç uğruna bir milyon vatandaşını feda etmeye hazırsa, o zaman Rusya'dan gelebilecek her türlü tehdide hazırlıklı olmalıyız" uyarısında bulundu.

NATO üyelerinin savunmaya çok daha fazla yatırım yapmasının nedeninin de Rusya'nın uzun bir süre daha kalıcı bir tehdit olmaya devam etmesinden kaynaklandığını belirten Rutte, "Barışa giden yolda hedefimize ulaşmaktan hala çok uzağız. Bu barış planı, Ukrayna ve ABD arasındaki görüşmelerin temelini oluşturuyor. Bazı güçlü unsurlar içeriyor, ancak daha fazla çalışma ve müzakere gerektirecek bazı zorlu unsurlar da var. Cenevre'deki görüşmeleri gerçek bir başarı. Umarım barış yakında geri döner" ifadelerini kullandı.