NATO Genel Sekreteri Rutte: Kimse bize saldırabileceğini düşünmesin
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya’nın Kaliningrad ile kara bağlantısı sağlamak için NATO topraklarına saldırması ihtimaline ilişkin, "Kimse bize saldırabileceğini düşünmesin, çünkü tepkimiz yıkıcı olacaktır" ifadelerini kullandı. Rutte ayrıca Artik bölgesi ve Kuzey Kutbu’nun ittifakın güvenliği için öneminin altını çizerek, Rusya’nın artan askeri faaliyetleri ve Çin’in Kuzey Kutbu’na artan ilgisi nedeniyle Arktik Gözcüsü misyonunun başlatıldığını açıkladı.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yarın gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Açıklamasında Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ne 5 aydan az bir süre kaldığını hatırlatan Rutte, Temmuz ayında Türkiye'de bir araya gelecek liderlerin geçtiğimiz yıl Hollanda'nın Lahey kentinde alınan kararlar üzerinden ilerleyeceklerini ifade etti.
Rutte yarın gerçekleştirilmesi beklenen toplantıya ilişkin, "Yarın bakanlardan, bu kararların nasıl hayata geçirildiğini ve her birinin ortak güvenliğimizi sağlamak için nasıl sonuç ürettiğini dinlemeyi dört gözle bekliyorum" dedi.
Toplantıda savunma üretimi ve yatırımlar gibi konuların yanı sıra Ukrayna'ya olan desteğin de ele alınacağını ifade eden Rutte, "Geçen hafta oradaydım ve Rusya'nın aralıksız süren saldırılarının etkisini gördüm. Buna, kritik altyapıya yönelik saldırılar da dahil. Putin, bir kez daha Ukrayna halkının direncini kırmaya çalışıyor ve onların kararlılığını zayıflatmayı umuyor. Ama Ukrayna ve halkı, pes etmeyeceğini defalarca gösterdi" dedi.
Öte yandan Ukrayna'nın bu mücadeleyi tek başına sürdüremeyeceğini söyleyen Rutte, Ukrayna'ya gönderilen yardımlarının yüzde 99'unu NATO müttefiklerinin gönderdiğini ve NATO'nun da bunların koordinasyonunu üstlendiğini ifade etti. Rutte, "Yarın NATO bakanlarına Ukrayna'nın yeni Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov da katılacak. Müttefiklerin desteklerini nasıl artırabileceğini ve bunu nasıl daha etkili kılabileceğimizi konuşacağız" açıklamasını yaptı.
Arktik bölgesi ve Kuzey Kutbu'nun ittifakın kolektif güvenliği için giderek daha önemli hale geldiğini de vurgulayan Rutte, "Rusya'nın artan askeri faaliyetleri ve Çin'in Kuzey Kutbu'na artan ilgisi nedeniyle, daha fazlasını yapmamız önem arz ediyor. Bu yüzden, Arktik Gözcüsü misyonunu başlattık. Arktik Gözcüsü, ittifakın gücünden yararlanarak Kuzey Kutbu'ndaki NATO ve müttefik faaliyetlerini bölgede tek bir kapsamlı operasyonel yaklaşım altında bir araya getiriyor" ifadelerini kullandı.
Basın toplantısında Arktik Gözcüsü misyonu hakkında daha detaylı bilgi talebinde bulunan bir soruya cevap veren Rutte, "Burada yeni olan şey, ilk kez Arktik'te yaptığımız her şeyi tek bir komuta altında bir araya getiriyor olmamız. Bunu yaparak, daha önce Doğu Gözcüsü ve Baltık Gözcüsü operasyonlarında olduğu gibi sadece yaptıklarımızdan çok daha etkili bir şekilde yararlanmakla kalmayacak, aynı zamanda daha büyük bir etki oluşturacağız. Aynı zamanda hangi boşlukların bulunduğunu da tespit edeceğiz" dedi.
Basın toplantısının soru cevap kısmında Rusya'nın Kaliningrad ile kara bağlantısı sağlamak için NATO açısından son derece kritik, dar bir kara şeridi olan Suwalki Koridoru'nu bloke etmesi halinde NATO'nun buna cevap vermeye hazır olup olmadığı yönünde bir soru alan Rutte, "NATO, düzenli olarak çeşitli senaryolar üzerine tatbikatlar yapıyor. Bunu tüm ilgili istihbarat verileri, ayrıca konuşlanmamız ve kabiliyetlerimizle ilgili somut veriler ışığında gerçekleştiriyoruz. Sizi temin ederim, hatlarımıza yönelik herhangi bir tehdide en iyi şekilde karşılık vermeye hazırız. Kimse bize saldırabileceğini düşünmesin, çünkü tepkimiz yıkıcı olacaktır" ifadelerini kullandı.
ABD'NİN NATO'YA MESAJ VERDİĞİ İDDİASINI REDDETTİ
Rutte, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in yarınki toplantıya katılmayacak olmasının ABD'nin NATO'ya verdiği bir mesaj olup olmadığı şeklinde bir soruya, "Hayır, böyle bir şeye hiç inanmıyorum. Amerikan üst düzey liderliği, gerek Beyaz Saray, gerek Savunma Bakanlığı (Pentagon), gerek Dışişleri Bakanlığı ile olsun, her zamanki kadar yoğun. Bu kişiler dünya genelinde çalışıyorlar. Elbette NATO önemli ama onların batı yarımkürede de çalışmaları gerekiyor. Pasifik'te de çalışmaları gerekiyor. Bu nedenle en üst düzey bakanların her zaman burada olamamasını anlayışla karşılıyorum" dedi.
Avrupa ülkelerinin Rusya ile diyaloğu yeniden başlatmasını destekleyip desteklemedikleri yönünde bir soru alan Rutte, "Bu korkunç savaşı daha hızlı sona erdirebilecek her türlü girişimi teşvik ederim. Hepimiz, ABD yönetiminin burada kilit rol aldığını biliyoruz. Çıkmazı aşan ABD Başkanıydı. Ancak bu savaşı sona erdirecek ve bunu daha hızlı yapacak her girişim teşvik edilebilir" açıklamasını yaptı.