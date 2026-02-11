NATO Genel Sekreteri Rutte: Kimse bize saldırabileceğini düşünmesin

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yarın gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Açıklamasında Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ne 5 aydan az bir süre kaldığını hatırlatan Rutte, Temmuz ayında Türkiye'de bir araya gelecek liderlerin geçtiğimiz yıl Hollanda'nın Lahey kentinde alınan kararlar üzerinden ilerleyeceklerini ifade etti.

Rutte yarın gerçekleştirilmesi beklenen toplantıya ilişkin, "Yarın bakanlardan, bu kararların nasıl hayata geçirildiğini ve her birinin ortak güvenliğimizi sağlamak için nasıl sonuç ürettiğini dinlemeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

Toplantıda savunma üretimi ve yatırımlar gibi konuların yanı sıra Ukrayna'ya olan desteğin de ele alınacağını ifade eden Rutte, "Geçen hafta oradaydım ve Rusya'nın aralıksız süren saldırılarının etkisini gördüm. Buna, kritik altyapıya yönelik saldırılar da dahil. Putin, bir kez daha Ukrayna halkının direncini kırmaya çalışıyor ve onların kararlılığını zayıflatmayı umuyor. Ama Ukrayna ve halkı, pes etmeyeceğini defalarca gösterdi" dedi.

Öte yandan Ukrayna'nın bu mücadeleyi tek başına sürdüremeyeceğini söyleyen Rutte, Ukrayna'ya gönderilen yardımlarının yüzde 99'unu NATO müttefiklerinin gönderdiğini ve NATO'nun da bunların koordinasyonunu üstlendiğini ifade etti. Rutte, "Yarın NATO bakanlarına Ukrayna'nın yeni Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov da katılacak. Müttefiklerin desteklerini nasıl artırabileceğini ve bunu nasıl daha etkili kılabileceğimizi konuşacağız" açıklamasını yaptı.