NATO Genel Sekreteri Rutte’den kritik ziyaret

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'ye geliyor. Geçtiğimiz cuma günü yeni ABD Başkanı olmaya hazırlanan Donald Trump ile görüşen ve 'küresel güvenlik sorunlarını' ele alan Rutte'nin bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor. NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Rutte'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geleceği bildirildi. Bu ziyaret, Rutte'nin göreve geldikten sonraki ilk Ankara ziyareti olacak. Rutte, yarın da Yunanistan'a giderek Başbakan Kiriakos Miçotakis ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 7 Kasım'da, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Macaristan'da NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir araya gelmiş, kabulde ise NATO'nun gündemindeki konular ele alınmıştı.