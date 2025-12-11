NATO Genel Sekreteri Rutte’den Rusya açıklaması: “Bir sonraki hedefi biziz”

Rusya 'nın Ukrayna 'ya karşı savaşını sürdürebilmesinin Çin sayesinde mümkün olduğunu savunan Rutte, "Çin, Rusya'nın yaşam hattı. Çin, müttefiki Rusya'nın Ukrayna'da kaybetmesini engellemeye çalışıyor. Çin'in desteği olmadan Rusya bu savaşı sürdüremezdi. Örneğin, Rus dronlarındaki ve diğer sistemlerindeki kritik elektronik bileşenlerin yüzde 80'i Çin'de üretiliyor. Yani Kiev'de ve Harkov'da siviller öldüğünde, onları öldüren silahların içinde çoğu zaman Çin teknolojisi bulunuyor" dedi.

"Ukrayna'nın güvenliği, bizim güvenliğimizdir" ifadelerini kullanan Rutte, "NATO'nun savunması, şimdilik dayanabilir. Ancak ekonomisi tamamen savaşa entegre olmuş olan Rusya, beş yıl içinde NATO'ya karşı askeri güç kullanmaya hazır hale gelebilir" diye konuştu. Rusya'nın zaten gizli bir saldırı kampanyası yürüttüğünü ve sabotaj hedefi listesinin sadece kritik altyapı, savunma sanayi ve askeri tesislerle sınırlı olmadığını söyleyen Rutte, "Ticari depolara ve alışveriş merkezlerine saldırılar oldu. Paketlerin içinde gizlenmiş patlayıcılar. Polonya şu anda demiryolu ağına yönelik sabotajı soruşturuyor. Bu yıl Rusya'nın hava sahası ihlallerinin pervasızca arttığına şahit olduk. Polonya ve Romanya üzerinde uçan dronlar ve Estonya üzerindeki savaş uçakları bunlardan bazıları. Bu tür olaylar, hayatları tehlikeye atıyor ve tırmanma riskini artırıyor" dedi.

"ÇATIŞMA KAPIMIZDA"

21. asrın ilk çeyreğinin sonunda savaşların artık uzaktan yürütülmediğini söyleyen Rutte, "Çatışma kapımızda. Rusya, savaşı Avrupa'ya geri getirdi. Dedelerimizin ve onların dedelerinin katlandığı boyuttaki savaşa hazırlıklı olmalıyız. Bunu hayal edin; her eve, her iş yerine ulaşan bir çatışma. Yıkım, toplu seferberlik ve milyonlarca yerinden edilmiş insan. Yaygın acı ve aşırı kayıplar. Bu düşünceler dehşet verici. Ama taahhütlerimizi yerine getirirsek, bu trajediyi önleyebiliriz" dedi.