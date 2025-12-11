NATO Genel Sekreteri Rutte’den Rusya açıklaması: “Bir sonraki hedefi biziz”
Rutte konuşmasında, "Rusya'nın bir sonraki hedefi biziz" ifadelerine yer verirken, "Rusya, beş yıl içinde NATO'ya karşı askeri güç kullanmaya hazır hale gelebilir" diye konuştu.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya'da Münih Güvenlik Konferansı (MSC) tarafından düzenlenen "Berlin'de MSC" başlıklı programın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Rutte, "Bugün burada NATO'nun bulunduğu konumu ve bir savaş başlamadan önce onu durdurmak için ne yapmamız gerektiğini anlatmak için bulunuyorum. Bunu yapmak için ise tehdidin ne olduğunu net bir şekilde hakim olmamız gerekiyor. Rusya'nın bir sonraki hedefi biziz" ifadelerini kullandı.
Bu yıl NATO'yu güçlendirmek için önemli kararlar alındığını ve ittifak genelinde savunma harcamaları ve savunma üretimini artırma konusunda anlaşma sağlandığını ifade eden Rutte, "Çokları aciliyet hissetmiyor. Birçok kişi de zamanın bizden yana olduğuna inanıyor. Değil. Hemen harekete geçmemiz gerekiyor. Müttefik ülkeler, savunma harcamalarını ve üretimi hızla artırmalı. Silahlı kuvvetlerimizin bizi güvende tutmak için ihtiyaç duydukları şeylere sahip olması gerekiyor. Ve Ukrayna'nın kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olması gerekiyor. Şimdi! Hükümetlerimizin, parlamentolarımızın ve vatandaşlarımızın bu konuda birlikte hareket etmesi gerekiyor" dedi.
"RUSYA GÜNDE ORTALAMA BİN 200 ASKER KAYBETTİ"
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 2022'den bu yana Rusya'nın 1,1 milyondan fazla insan kaybı olduğunu vurgulayan Rutte, "Rusya, bu yıl günde ortalama bin 200 asker kaybetti. Bunu bir düşünün. Şimdiye kadar 1 milyondan fazla zayiat ve sadece bu yıl, günde bin 200 ölü veya yaralı. Putin, kibrinin bedelini kendi halkının kanıyla ödüyor. Rus vatandaşlarını bu şekilde feda etmeye hazırken, bize ne yapmaya hazırdır?" ifadelerini kullandı. Rusya'nın bütçesinin yaklaşık yüzde 40'ını savaşa harcadığını vurgulayan Rutte, "Rusya'daki tüm tezgahların yaklaşık yüzde 70'i askeri üretimde kullanılıyor. Vergiler yükseliyor, enflasyon fırlamış durumda ve benzin karneyle dağıtılıyor. Putin'in bir sonraki seçim kampanyası sloganı, 'Rusya'yı yeniden zayıf yap' olmalı" diye konuştu.