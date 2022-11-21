NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye’nin kendini savunma hakkı var

NATO BAŞVURULARININ ZAMAN ALMASI NORMAL

Stoltenberg, İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım başvurularının onaylanmasının zaman almasının "normal" olduğunu belirterek, 30 üye ülkeden 28'inin şimdiden iki İskandinav ülkesine yeşil ışık yaktığını söyledi. Stoltenberg ayrıca, İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım başvurularında anormal olan şeyin "çok hızlı ilerlemesi" olduğunu açıkladı.