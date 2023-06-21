NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna ordusu modern bir güce geçiş yapacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesinde, müttefiklerin, Ukrayna'yı NATO standartlarına yükseltecek uzun süreli yardım paketini kabul edeceklerini söyledi. Stoltenberg, Alman Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, "Zirve sırasında müttefikler, Ukrayna'yı NATO standartlarına yükseltecek uzun süreli yardım paketini kabul edecek. Bizim yardımımızla Ukrayna ordusu, eski Sovyet tarzı bir ordudan NATO standartlarına göre çalışan modern bir güce geçiş yapacak." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Ukrayna ile siyasi ilişkilerin de yoğunlaştırılacağını vurgulayan Stoltenberg, ayrıca NATO ülkelerinin Ukrayna'ya kapsamlı askeri destek sağlamaya devam edeceklerini taahhüt etmelerini beklediğini dile getirdi.

"BİZE SALDIRMAK AKLINIZDAN GEÇMESİN"

Çin'in, düşmanları olmadığına dikkati çeken Stoltenberg, Çin ile ticaret yapmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti. Stoltenberg, "Sadece kritik ham maddeler gibi belirli alanlarda bağımlı hale gelmememiz konusunda uyarıyorum. Bu, risk yönetimiyle ilgili. Ben hem Şansölye Olaf Scholz'un hem de Alman sanayisinin bunu yapacağına güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu. Almanya'nın NATO'nun savunma harcamaları ve kabiliyet hedeflerine ulaşma konusundaki açık taahhüdünü memnuniyetle karşıladığını kaydeden Stoltenberg, "Daha yüksek savunma harcamalarına ihtiyacımız var çünkü daha tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz. Önemli olan savaş çıkarmak değil, caydırıcılık yoluyla savaşı önlemektir. Kimsenin bize saldırmayı aklından bile geçirmesini istemiyoruz." diye konuştu.

Stoltenberg, Vilnius zirvesinde, müttefiklerin, daha yüksek savunma harcamaları konusunda anlaşmaya varmalarını beklediğini aktararak savunma harcamaları için gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2'sinin artık savunma harcamaları için üst sınır değil, asgari sınır olacağını kaydetti.