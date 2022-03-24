NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den açıklama

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, kritik NATO toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor

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Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları:

Liderlerin onayı ile 4 Bulgar, Macar askeri grupları hareketlendirildi. 8 savaş grubu NATO altında çalışmaya devam ediyor. Avrupa boyunca 100 bin ABD askeri NATO'ya destek çıkıyor. NATO emrinde 400 bin asker var. Taarruz grupları kuzeyden Akdeniz'e kadar uzanmakta.

Karada kayda değer daha çok asker, müttefikin doğu cephelerine konuşlandırılacak. Su üzerinde taarruz grupları, denizaltları güvenlik konusunda daha çok devriye gezecek. Bunun detaylarının Madrid zirvesinde kararlaştırılacağına eminim

Liderler savunma konusunda Ukrayna'ya desteklerini yineledi. Askeri yardımın yanında maddi ve insani yardım da veriyorlar.

Ukrayna'ya biyolojik, kimyasal, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı koruma sağlamak için siber güvenlik ve ekipman yardımı yapma kararı aldık. Sorumluluklarımız doğrultusunda çatışmanın daha da artmasını önlemeliyiz. Müttefiklerimiz ayrıca, Rusya saldırısına karşı, Bosna da gündeme geldi. Bu ülkelerin bağımsızlıuklarını desteklemeliyiz.

Çin Rusya destek olmamalı.

NATO savunma sistemlerini uzun vadeli olarak konuşlandırıyoruz. Askeri varlığımızı müttefikin doğusunda da daha katı bir şekilde bulunduralım. Bu uzun vadeli bir plan. Askeri gücün vatandaşa karşı kullanıldığına dair somut kanıtlarımız var. Bu bizi endişelendiriyor

NATO müttefikleri, enerji konusunda da işbirliği yapıyor. Bu konuda enerji kanallarını çeşitlendirme kararı aldık. G7 toplantısında bu konu ele alınacak.

ÇİN RUSYA'YA ASKERİ VE EKONOMİK OLARAK DESTEK VERMEMELİ

Çin'e söyleyeceğim şey, Ukrayna'ya karşı yapılan bu savaşı desteklememeleri. Askeri ve ekonomik olarak.

Barış güçleri Ukrayna'ya gönderilecek mi?

Mesajımız ortak çalışmamızın gerektiği. Bu çatışmanın tam anlamıyla bir savaşa dönüşmemesini istiyoruz. Müttefiklerimiz Ukrayna savaşına asker sürmeyecek. Bunu yapmak tam anlamıyla bir Rusya savaşı demek olur.

Çatışmanın Avrupa'da bir savaşa, NATO ve Rusya savaşına dönmesini engellememiz lazım