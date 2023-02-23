NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Finlandiya ve İsveç açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelikleri, Ukrayna-Rusya Savaşı ve Çin'e ilişkin açıklamalarda bulundu. Stoltenberg Reuters'a verdiği röportajda, Türkiye'nin İsveç'in ittifaka katılım protokolünü onaylaması konusunda karşılaşılan zorlukları ele almak için gelecek ayın ortasında Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahında bir araya gelinmesi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile anlaştıklarını ifade etti.

Stoltenberg, 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'da yapılacak NATO zirvesine kadar hem Finlandiya hem de İsveç'in ittifaka tam üye olmasını hedeflediğini aktararak, "Katılım sürecinin bir parçası olarak, ABD de dahil olmak üzere çok sayıda NATO müttefiki ikili güvenlik güvenceleri yayınladı. Bu nedenle, Finlandiya veya İsveç'in NATO'nun tepkisi olmadan Rusya'dan herhangi bir askeri tehditle karşı karşıya kalması düşünülemez" dedi.

Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki müzakereler, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakarak düzenlediği provokatif eylemin ardından geçtiğimiz aydan bu yana durmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin İsveç'ten önce Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayabileceğini ifade etmişti.