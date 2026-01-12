NATO Genel Sekreteri’nden Bayraktar TB2 SİHA’lara övgü: “Beni çok etkiledi”

"DENİZ YOLLARININ AÇILMASIYLA BİRLİKTE RUSLARIN VE ÇİNLİLERİN DAHA AKTİF HALE GELME RİSKİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Basın toplantısında İngiltere ve Almanya öncülüğündeki bazı Avrupa ülkelerinin Arktik bölgesinde ve Grönland'daki askeri varlıkları artırma planlarına ilişkin bir soru üzerine NATO Genel Sekreteri Rutte, "Öncelikle tüm müttefiklerin Arktik bölgesinin güvenliğinin önemi konusunda hemfikir olduğunu belirtmek isterim. Çünkü deniz yollarının açılmasıyla birlikte Rusların ve Çinlilerin daha aktif hale gelme riski olduğunu biliyoruz" dedi.

Arktik bölgesindeki sekiz ülkeden yedisinin NATO üyesi olduğunu ifade eden Rutte, "NATO dışında kalan tek Arktik ülkesi Rusya'dır. Ancak bugün itibarıyla Çin'in de neredeyse bir Arktik ülkesi haline geldiği ileri sürülebilir. Coğrafi olarak değil ama bölgedeki faaliyetler ve bölgeye olan ilgisinin boyutu açısından böyle" dedi. Bu durumun NATO üyesi ülkeler içinde Arktik bölgesindeki yedi müttefikle birlikte bölgenin güvenliğinin sağlanması konusunda yapıcı tartışmalar doğurduğunu vurgulayan Rutte, "İttifak olarak kolektif bir şekilde ve tek tek müttefiklerimiz aracılığıyla Arktik'in güvenli kalması için her şeyi nasıl yapacağımızı konuşuyoruz. Çünkü bunun bir öncelik olması gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz" dedi.