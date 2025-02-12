SON DAKİKA| NATO Genel Sekreteri’nden Türkiye’ye övgü: ‘Türk savunma sanayisinin temeli çok güçlü’
Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türkiye’ye övgü dolu sözler sarf etti. Rutte, "Türk savunma sanayisinin temeli çok güçlü, yüzlerce şirket inovasyon için çalışıyor" açıklamasında bulundu.
Son dakika haberleri: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türkiye'ye övgü dolu sözler sarf etti. Rutte, "Türk savunma sanayisinin temeli çok güçlü, yüzlerce şirket inovasyon için çalışıyor" açıklamasında bulundu.
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