SON DAKİKA| NATO Genel Sekreteri’nden Türkiye’ye övgü: ‘Türk savunma sanayisinin temeli çok güçlü’

Son dakika haberleri: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türkiye'ye övgü dolu sözler sarf etti. Rutte, "Türk savunma sanayisinin temeli çok güçlü, yüzlerce şirket inovasyon için çalışıyor" açıklamasında bulundu.

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