NATO heyeti, Anıtkabir’i ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde, yüzyıllık ilkeniz olan 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' sözünün İttifakımızın ruhunun özünü nasıl yansıttığını ve yolumuzu nasıl aydınlattığını düşünüyoruz. NATO Ankara Zirvesi münasebetiyle büyük milletinizi ziyaret etme fırsatı dolayısıyla memnuniyetimizi bildiririz."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör