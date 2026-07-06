NATO heyeti, Anıtkabir'i ziyaret etti
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen NATO nezdindeki Daimi Temsilciler ve üst düzey yetkililerden oluşan heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan NATO heyeti, saygı duruşunda bulunduktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
Lüksemburg'un NATO Daimi Temsilcisi Stephan Frederic Müller başkanlığında NATO nezdindeki Daimi Temsilciler ve üst düzey yetkililerden oluşan heyet, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.
ATATÜRK'ÜN MOZOLESİNE ÇELENK BIRAKTI
Müller ve beraberindeki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.
Saygı duruşunda bulunan heyet, hatıra fotoğrafı çektirdi.
"BÜYÜK MİLLETİNİZİ ZİYARET ETME FIRSATI DOLAYISIYLA MEMNUNİYETİMİZİ BİLDİRİRİZ"
Müller, heyet adına Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu babasının mirasını onurlandırmak ve aziz hatıranız huzurunda milletinize duyduğumuz kalıcı saygıyı yeniden teyit etmek üzere birlik içinde toplandık.