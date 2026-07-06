NATO heyeti, Anıtkabir'i ziyaret etti

36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen NATO nezdindeki Daimi Temsilciler ve üst düzey yetkililerden oluşan heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan NATO heyeti, saygı duruşunda bulunduktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

NATO heyeti, Anıtkabir’i ziyaret etti
AA

Lüksemburg'un NATO Daimi Temsilcisi Stephan Frederic Müller başkanlığında NATO nezdindeki Daimi Temsilciler ve üst düzey yetkililerden oluşan heyet, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

NATO heyeti, Anıtkabir’i ziyaret etti

ATATÜRK'ÜN MOZOLESİNE ÇELENK BIRAKTI

Müller ve beraberindeki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunan heyet, hatıra fotoğrafı çektirdi.

NATO heyeti, Anıtkabir’i ziyaret etti

"BÜYÜK MİLLETİNİZİ ZİYARET ETME FIRSATI DOLAYISIYLA MEMNUNİYETİMİZİ BİLDİRİRİZ"

Müller, heyet adına Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu babasının mirasını onurlandırmak ve aziz hatıranız huzurunda milletinize duyduğumuz kalıcı saygıyı yeniden teyit etmek üzere birlik içinde toplandık.

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NATO heyeti, Anıtkabir’i ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde, yüzyıllık ilkeniz olan 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' sözünün İttifakımızın ruhunun özünü nasıl yansıttığını ve yolumuzu nasıl aydınlattığını düşünüyoruz. NATO Ankara Zirvesi münasebetiyle büyük milletinizi ziyaret etme fırsatı dolayısıyla memnuniyetimizi bildiririz."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK #TÜRKİYE #TÜRKİYE CUMHURİYETİ #LÜKSEMBURG #NATO

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