NATO ile Rusya arasında kritik mesaj trafiği: Moskova’nın güç kullanma tehdidi kınandı

NATO Sözcüsü Allison Hart, yaptığı açıklamada, "Rusya'nın NATO'ya bir gayri resmi belge (non-paper) ilettiğini ve bizim de buna yanıt gönderdiğimizi teyit edebilirim." bilgisini paylaştı.

NATO'nun savunma amaçlı bir ittifak olduğunu, faaliyet ve tatbikatlarının Rusya'nın herhangi bir bölgesi için risk teşkil etmediğinin yanıtta belirtildiğini aktaran Hart, "Nükleer silahlara ilişkin sorumsuz söylemler de dahil, güç kullanma tehdidini güçlü biçimde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hart, Rusya'ya, Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çağrısında bulunarak, "Rusya'nın hibrit taktiklere başvurması bir çaresizlik işaretidir. Ancak bu, Ukrayna'ya verdiğimiz destekten bizi vazgeçirmeyecek. Müttefik topraklarının her karışını savunmak için gereken kapasiteye sahibiz ve her türlü tehdide karşı koyabilecek kadar güçlü, hazır ve muktedir olmaya devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.