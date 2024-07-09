NATO, insanlık felaketini görmezden gelemez

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD Kongresi'nin ev sahipliğinde, NATO'nun 75. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Parlamento Başkanları Zirvesi'nde konuştu. İsrail'in Gazze'deki katliamlarının durdurulması ve daha fazla kan dökülmesinin engellenmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Dünyanın en güçlü savunma örgütünün üyeleri olarak bizler, en acil küresel sorunlardan biri olan Gazze'deki muazzam insanlık felaketini görmezden gelemeyiz" dedi. Terörle mücadeleye de değinen Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı: "DEAŞ, FETÖ, PKK ve Suriye'deki uzantısı PYD/YPG gibi terör örgütlerine karşı mücadelemizde kararlılığımızı sürdürürken, müttefiklerimizin iyi niyet ve dayanışma içinde hareket ettiklerini görmek istiyoruz."