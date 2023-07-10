NATO liderlerine nükleer kalkan

Rusya - Ukrayna savaşı, İsveç'in üyelik süreci ve Çin'in küresel sistemdeki yükselişinin gölgesinde NATO Liderler Zirvesi bugün başlıyor. Litvanya'nın başkenti Vilnius kentindeki iki günlük zirve öncesinde yüksek seviyede güvenlik önlemleri alındı. Belarus sınırına 32 kilometre ve Rusya sınırına yaklaşık 300 kilometre mesafedeki Vilnius'taki havalimanı çevresine Almanya'ya ait Patriot uzun menzilli hava savunma sistemi bataryaları konuşlandırıldı. Almanya, balistik ve cruise füzeleriyle savaş uçaklarına karşı kullanılan Patriotları Litvanya'ya gönderdi. Güvenlik önlemleri çerçevesinde, 3 binden fazla Litvanya askeri de görev yapacak. Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, ABD Başkanı Biden'la birlikte 40 ülke liderinin zirve için Vilnius'a geleceğini hatırlatarak "Gökyüzümüzü korumasız bırakmak sorumsuzluk olurdu" dedi.İspanya ve Fransa da hava savunma sistemleri gönderirken, Finlandiya, Danimarka ve Fransa, Litvanya'ya savaş uçakları da konuşlandırdı. Polonya ve Almanya helikopterlerle güçlendirilmiş özel kuvvetler Litvanya'ya gönderdi. Diğer bazı ülkeler de muhtemel kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer saldırılara karşı teçhizatları Litvanya'ya ulaştırdı. Toplantıda başta Ukrayna olmak üzere birçok konuda önemli kararlara imza atacak. Diğer önemli başlıklardan biri de İsveç'in üyelik başvurusu olacak. NATO'nun Rusya'ya karşı oluşturduğu yeni askeri planların da zirvede liderlerce onaylanması amaçlanıyor. Liderler Vilnius'ta savunma harcamalarının artırılmasını da konuşacak.NATO Liderler Zirvesi'ndeki en önemli başlıklardan biri de misket bombası olacak. Rusya, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası gönderme kararının sivil ölümlerde Washington'u "suç ortağı" yapacağını duyurdu. ABD Başkanı Biden, "Ukraynalıların cephanesi tükenmekte olduğu için" bu adımı atacaklarını söyledi.Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel askeri şirket Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'le görüştüğünü doğruladı. Söz konusu görüşmenin, Wagner'cilerin 24 Haziran'daki ayaklanma girişiminden beş gün sonra Kremlin'de gerçekleştiğini belirtti.ALMAN hükümet kaynaklarına göre NATO zirvesinde, Ukrayna'nın NATO'ya katılması için bir davette bulunulmayacak. Hükümete yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda somut adımlar atmak için doğru zaman değil.