NATO müzakereleri 1 yıl sürecek

Pandeminin etkileri, Çin'in küresel sistemdeki artan etkileri, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşın yayılma riskleri... Küresel sistemin bu denli yoğun ve karmaşık olduğu bir dönemde NATO Liderler Zirvesi gerçekleştirildi. İspanya'nın başkenti Madrid'deki zirve Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine dair vetosunu kaldırmasıyla bir hayli olumlu atmosferde başladı. Ankara'nın masada istediklerinin tamamını elde etmesinin ardından söz konu iki ülkenin NATO üyeliğinin öne açıldı.NATO ülkelerinin liderleri, İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka katılmaya davet etme kararı aldı ve katılım protokollerini imzalama konusunda uzlaştı. Bu gelişmelerin ardından gözler İsveç ve Finlandiya'nın izleyeceği yola kilitlendi. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO'ya üyelik müzakerelerinin bir yıl sürebileceğini bildirdi. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de Aftonbladet Gazetesi'ne konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Türkiye'nin terör saldırıları konusundaki endişelerini ciddiye aldıklarını ifade eden Linde, "İsveç ve Finlandiya'nın bu sözü edilen PYD, YPG ve Türkiye'nin FETÖ olarak adlandırdıklarına, silah ve para gibi Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden bir konuda destek vermeyeceği yönünde anlaştık" dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise NATO'nun Rusya'yı kontrol altına almaya çalıştığı iddia edilerek "Madrid'de gerçekleştirilen zirve birliğin agresif Rusya politikasını bir kez daha kanıtladı" denildi.İspanyol basını ve İngiliz Reuters ajansına göre NATO Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği fuar alanındaki kafenin menüsünde Rus salatası yer aldı. Haberlere göre yetkililer ve gazeteciler, menü konusunda şoke oldu. Şaşkınlığını gizleyemeyen İspanyol gazeteci Inaki Lopez, "Yemek seçimi bana çok tuhaf geldi. NATO Zirvesi'nde Rus salatası servis etmek ne kadar doğru?" diye sordu. Ancak haberlere göre Rus salatası birkaç saat içinde kapışılıp tükendi. Öte yandan salı akşamı Madrid'deki Santa Cruz Sarayı'nda düzenlenen bir ziyafette savunma ve dışişleri bakanlarına sunulan menüde daha "diplomatik" bir yaklaşım sergilendi. Sputnik ajansına göre bakanlar onuruna verilen akşam yemeğinde menüde Ukrayna salatası eşliğinde domatesli köfte vardı.