NATO sonuç bildirgesinde Türkiye’ye teşekkür: 50 milyarlık tedarik anlaşması sağlandı! ‘Savunma bağlılığı teyit edildi’
NATO Ankara Zirvesi sonuç bildirisinde, müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması sağladığı duyuruldu.
NATO Ankara Zirvesi sonuç bildirisinde, müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması sağladığı duyuruldu.
NATO Ankara Zirvesi sonuç bildirisinde, müttefikler kolektif üretim kapasitelerini artırma ve inovasyonu hızlandırmak için sanayi sektörüyle birlikte çalışma taahhüdünde bulundu.
NATO Ankara Zirvesi'nde, bir müttefike yönelik saldırının tüm müttefiklere yönelik sayıldığı NATO'nun 5. maddesine ve transatlantik bağa yönelik "sarsılmaz bağlılık" teyit edildi.
UKRAYNA'YA DESTEK TAAHHÜDÜ
NATO Ankara Zirvesi'nde, 2026 yılında Ukrayna'ya toplam 70 milyar avroluk 'destek sağlama' taahhüdünde bulunuldu.
Bildiride ayrıca Türkiye'ye ev sahipliği nedeniyle teşekkür edildi.
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