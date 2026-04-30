NATO tarihinin en kritik zirvesi Ankara’da
NATO'nun saygın müttefiki Türkiye, ittifak içindeki rolünü günden güne artırıyor. NATO tatbikatlarına gösterdiği yüksek katılım ve elde ettiği üstün başarılarla parmak ısırtan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) NATO'nun en büyük ikinci ordusu olarak dosta güven düşmana korku veriyor. Türkiye, 7- 8 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek NATO Ankara Liderler Zirvesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Zirve, "ittifak tarihinin en kritik zirvesi" olarak nitelendiriliyor. Ankara Zirvesi'nde müttefikler arasındaki dayanışmayı pekiştirecek ve ittifakın krizlere karşı her daim hazırlıklı olmasını destekleyecek kararlar alınması bekleniyor. Türkiye'nin son 20 yılda başarı destanı yazdığı alanlardan olan ve dünyadaki gelişmelerle önemi bir kez daha görülen "savunma sanayii" zirvede önemli bir konu başlığı olacak. Zirve kapsamında bir Savunma Sanayii Forumu organize edilmesi planlanıyor. Bu alanda kapasitenin artması ve müttefik ülkelerle bu alanda işbirliğinin daha da gelişmesi üzerine yoğunlaşılıyor.