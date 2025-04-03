NATO toplantısında gözler Türkiye’de

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ve yarın Brüksel'deki NATO karargâhında gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Toplantı, yeni ABD yönetimi ve diğer müttefikler arasında ilk toplu istişarenin yapılmasına vesile olacak. Fidan'ın oturumda, Türkiye'nin güçlü ordusu, modern askeri yetenekleri ve gelişmiş savunma sanayii altyapısıyla Avrupa- Atlantik güvenliğine katkılarını sürdüreceği, NATO'nun Avrupa güvenliğindeki asli rolünün zayıflatılmaması gerektiği, NATO'nun güneydoğu kanadında kritik bir konumda bulunan Türkiye'nin Avrupa güvenliğinin geleceğine dair süreçlerin doğal bir parçası olduğu mesajlarını vermesi öngörülüyor.