NATO: Türkiye önemli bir müttefik

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
, Washington
'daki Georgetown Üniversitesi
'nde katıldığı etkinlikte Türkiye hakkında konuştu. Voice of America sitesindeki detaylara göre Stoltenberg, Rusya
'dan S-400 hava savunma sistemi satın alınmasıyla ilgili soruyu yanıtladı. Stoltenberg, konunun NATO çerçevesinde çözülmesi gerektiğini söyledi ve Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğuna vurgu yaptı. Ankara
'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk liderlerle konuyu tartıştığını belirten Stoltenberg, "Tabii ki savunma satın alımları hakkında karar vermek ulusal bir yetkidir" dedi.