NATO üyesi Polonya Rus İHA’sını vurdu

Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için bir yandan yoğun mesailer sürerken diğer taraftan Moskova ile Batı'yı karşı karşıya getirebilecek bir ilk yaşandı. Polonya ordusu, 19 Rus aracının hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı. Bunların bir kısmı Polonya ve NATO güçleri tarafından vuruldu. Böylece Rusya'nın 2022'de Ukrayna savaşını başlatmasından bu yana ilk kez bir NATO üyesi ile Rusya'ya ait unsurlar arasında doğrudan çatışma yaşandı.

DÖRDÜNCÜ MADDE ÇAĞRISI

Polonya'daki NATO faaliyetlerini ABD yönetiyor. Polonya, NATO'yu dördüncü madde çerçevesinde olağanüstü toplantıya çağırdı. Dördüncü maddede şu ifadeler yer alıyor: "Taraflardan herhangi biri, taraflardan birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü zaman, tüm taraflar birlikte danışmalarda bulunacaklardır." Polonya Başbakanı Donald Tusk da yaptığı açıklamada ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana direkt çatışmaya girmesine hiç bu kadar yaklaşmadığını kaydetti.