Haberler

Dünya Haberleri

NATO ve AB’den Türkiye’ye övgü! “Türk savunma modelini örnek alabiliriz”

NATO ve AB’den Türkiye’ye övgü! “Türk savunma modelini örnek alabiliriz”

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yaklaşık 3 bin şirketi kapsayan savunma sanayisi modelini "örnek alınabilecek bir yapı" olarak nitelendirerek bazı müttefik ülkelerin bu sistemi incelemeye başladığını açıkladı. NATO Ankara Zirvesi kapsamındaki Savunma Sanayii Forumu'nda konuşan Rutte, Avrupa'nın Soğuk Savaş'ın ardından benzeri görülmemiş bir savunma dönüşümünden geçtiğini vurgularken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Türkiye'nin NATO ve Avrupa güvenliği açısından kritik bir ortak olduğunu belirterek, AB'nin savunma yatırımları kapsamında Ankara ile yakın iş birliği için geniş fırsatlar bulunduğunu ifade etti.

Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 16:06

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yaklaşık 3 bin şirketi kapsayan savunma sanayisi modelini "örnek alınabilecek bir yapı" olarak nitelendirerek bazı müttefik ülkelerin bu sistemi incelemeye başladığını açıkladı. NATO Ankara Zirvesi kapsamındaki Savunma Sanayii Forumu'nda konuşan Rutte, Avrupa'nın Soğuk Savaş'ın ardından benzeri görülmemiş bir savunma dönüşümünden geçtiğini vurgularken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Türkiye'nin NATO ve Avrupa güvenliği açısından kritik bir ortak olduğunu belirterek, AB'nin savunma yatırımları kapsamında Ankara ile yakın iş birliği için geniş fırsatlar bulunduğunu ifade etti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisinin organize edilme şeklini örnek göstererek, "Bence bu son derece ilgi çekici bir model. Bildiğim kadarıyla bazı müttefikler de bunu kendi ülkelerinde uygulayıp uygulayamayacaklarını görmek için inceliyor. Bu, savunma sanayisi alanında toplumun bütün kesimlerini kapsayan yaklaşımın güzel bir örneğidir." değerlendirmesinde bulundu. Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile NATO Ankara Zirvesi'nin ilk gününde yapılan Savunma Sanayii Forumu kapsamında düzenlenen panelde konuştu. YAKLAŞIK 3 BİN SAVUNMA SANAYİSİ ŞİRKETİ BİRBİRLERİYLE YAKIN İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE Türkiye'de savunma sanayisinin, cumhurbaşkanına doğrudan bağlı çalışan Savunma Sanayii Başkanlığına bağlı olduğunu aktaran Rutte, yaklaşık 3 bin savunma sanayisi şirketinin, küçük, orta ve büyük ölçekli firmalar olarak birbirleriyle yakın iş birliği içinde faaliyet gösterdiğini kaydetti. Rutte, bu şirketlerin öncelikle Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşıladığını, NATO coğrafyasının tamamına ve NATO dışındaki ülkelere de ihracat yaptığını anımsatarak, şöyle konuştu: "Bence bu son derece ilgi çekici bir model. Bildiğim kadarıyla bazı müttefikler de bunu kendi ülkelerinde uygulayıp uygulayamayacaklarını görmek için inceliyor. Bu, savunma sanayisi alanında toplumun bütün kesimlerini kapsayan yaklaşımın güzel bir örneğidir."

"SOĞUK SAVAŞ'TAN SONRA BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR DÖNÜŞÜMDEN GEÇİYORUZ" Halihazırda temel önceliğin Avrupa, Kanada ve ABD'deki savunma sanayisi altyapısının daha fazla üretim yapması olduğunu vurgulayan Rutte, "Bu konuda ilerleme kaydediyoruz. Gerçekten çok daha iyi bir noktaya geliyoruz. Avrupa'da daha fazla üretim hattının ve daha fazla fabrikanın açıldığını görüyoruz." dedi. Rutte, üretim kapasitesinin mühimmatla sınırlı kalmaması gerektiğini de belirterek, Rusya ekonomisinin tamamının artık savaş ekonomisine göre şekillendirildiğine dikkati çekti. Rusya'da otomotiv sektörünün bile savaş çabalarına yönelik üretim yaptığına işaret eden Rutte, bu nedenle Avrupa, Kanada ve ABD'nin de aynı doğrultuda hareket etmesi gerektiğini söyledi. Rutte, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Şu anda gördüğümüz dönüşüm, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana benzeri görülmemiş bir dönüşümdür. Avrupa, NATO'nun ve NATO topraklarının bu bölümünün konvansiyonel savunması konusunda çok daha fazla sorumluluk üstleniyor. Elbette bundan sonra da ABD'nin hem nükleer hem de konvansiyonel alanda belirli bir askeri varlığı sürecek. Ancak artık ABD'nin Avrupa'da çok daha güçlü bir ortağa sahip olduğu, 4 ya da 5 yıl öncesine kıyasla çok daha güçlü bir Avrupa'nın bulunduğu dönüşmüş bir NATO'dan söz ediyoruz." Rutte, NATO ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliğinin de önemli bir dönüşüme yol açtığını ifade ederek, bunun İttifak'ı daha güçlü kıldığını dile getirdi. AB ve NATO'nun üzerinde mutabık kaldığı net bir görev paylaşımı bulunduğunu ifade eden Rutte, "Bu nedenle birbirimizin rollerini güçlendirebiliyoruz." değerlendirmesini yaptı.