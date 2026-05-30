NATO ve Avrupa’da Rusya alarmı

5'inci yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı'nda önceki gün yaşanan gelişmeler NATO ve Avrupa'yı alarma geçirdi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında bir Rus insansız hava aracı (İHA) Romanya hava sahasına girdi. İHA'ların radarlar tarafından tespit edilmesi üzerine, iki F-16 savaş uçağı ve bir helikopter havalandı. Galati kentinin güneyine kadar takip edilen Rus yapımı Geran-2 tipi İHA bir apartmanın çatısına düştü. Çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, eylemi savaşın basından beri "en ciddi olay" olarak nitelendirdi.

'SAVUNMAYA HAZIRIZ'

NATO ve Avrupa ülkeleri gelişmeyi sert bir dille kınadı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "NATO, müttefik topraklarının her karışını savunmaya hazırdır" dedi. Rusya'nın eylemini kınayan Fransa, Rusya'nın Paris Büyükelçisini Dışişlerine çağırdı. Almanya Rusya'nın pervasız davranışlarda bulunduğunu belirterek, "Buna cevabımız birlik ve beraberliktir. Romanya'nın yanındayız" açıklamasında bulundu. Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, Rusya'nın komşu NATO ülkelerine yönelik askeri saldırıya hazır olabileceğini iddia etti.