NATO Zirvesi öncesi Ankara’da kritik trafik
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da temaslarda bulunacak. Ziyaret kapsamında, Türkiye'nin güvenlik politikaları ve ittifaktaki rolüne ilişkin önemli başlıklar masada olacak. Türkiye'nin ev sahipliğinde temmuzda düzenlenecek NATO Zirvesi'ne hazırlık kapsamında yapılacak temaslarda; Körfez açılımı, Trump'ın zirveye katılım isteği, Türkiye'nin F-35 süreci ve Hürmüz'de oluşturulması planlanan çok uluslu güvenlik yapısı olmak üzere 4 başlık masada olacak. Ayrıca Türkiye- Yunanistan hattındaki anlaşmazlıklar, Güney Kıbrıs meselesi ve Avrupa güvenliğinde Türk savunma sanayii şirketlerinin daha etkin rol alması konuları ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Rutte'yi kabul etmesi bekleniyor.