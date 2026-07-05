NATO zirvesi öncesi Hollanda’dan dikkat çeken mesaj: ABD çekilirken Türkiye’ye ihtiyaç duyacağız
Hollanda Genelkurmay Başkanı Onno Eichelsheim, ABD’nin bazı askeri kabiliyetlerini NATO bünyesinden geri çekmesiyle oluşacak boşluğun doldurulmasında Türkiye’nin kilit rol oynayacağını belirtti. Türkiye’nin İttifak’ın ikinci büyük ordusuna sahip olduğunu vurgulayan Eichelsheim, “Türkiye’nin NATO içindeki rolü bundan sonra daha da önemli hale gelecek.” ifadelerini kullandı.
Hollanda Genelkurmay Başkanı Onno Eichelsheim, 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin sorularını yanıtladı.
Ankara Zirvesi'nin birçok dönüm noktasını barındıracağına işaret eden Eichelsheim, "Bu zirveden çıkması gereken en önemli unsur, Lahey'de verdiğimiz yüzde 3,5 taahhüdünü yerine getirmemizdir. Bu zirve, bundan sonraki adımlara ilişkin daha fazla ayrıntı ve netlik sağlamalıdır." dedi.
Eichelsheim, ülkesinin bu konudaki hazırlığının örnek teşkil edebileceğini belirterek, "Biz bir 'Beyaz Kitap' hazırladık ve NATO İttifakı için yüzde 5'lik savunma harcaması hedefini karşılamaya istekli olduğumuzu ortaya koyduk." dedi.
İkinci hususun ise Avrupa ülkelerinin, ABD'nin İttifak bünyesinden geri çektiği kabiliyetleri karşılamak üzere NATO içinde sorumluluk üstlenmeye başlaması olduğuna dikkati çeken Eichelsheim, "Bence bu da önemli bir dönüm noktasıdır. Bu açıdan bakıldığında, Avrupalıların gerçekten İttifak içinde daha fazla sorumluluk üstlenmeye başlaması tarihi bir an olarak değerlendirilebilir." diye konuştu.
ANKARA ZİRVESİ'NDEN BEKLENTİLER…
Eichelsheim, Ankara Zirvesi'nden beklentileri şöyle aktardı:
"Bence zirve, öncelikle İttifak olarak kararlılığımızı ve hala birlikte olduğumuzu, bağlarımızın güçlü olduğunu göstermelidir. Bunun dışarıya vereceğimiz temel mesajlardan biri olduğunu düşünüyorum. İkinci olarak, geçen yıl üzerinde uzlaştığımız yüzde 3,5'lik hedefin artık İttifak üyeleri tarafından hayata geçirildiğini göstermeliyiz. Üçüncü olarak ise bana göre olumlu bir sonuç olarak, Rusya-Ukrayna savaşı için barışa giden bir yol ve İran-İsrail-ABD çatışmasına yönelik bir çözüm yolu ortaya koyabilmeliyiz. Çünkü bu iki konu istikrar açısından son derece önemlidir."
"AVRUPA NATO'DA DAHA FAZLA SORUMLULUK ÜSTLENMELİ"
ABD'nin Avrupa'daki askeri katkılarını azaltmaya başlamasına değinen Eichelsheim, bu konuyu şöyle değerlendirdi:
"İttifak içinde ABD'ye ihtiyacımız var. Her şeyi yalnızca Avrupalıların yapmaya çalışmasının da doğru olmayacağını düşünüyorum. Ancak bizim daha fazla sorumluluk üstlenmemiz gerekiyor. Bence bu çok açık. Dolayısıyla Avrupa, ABD'nin şu anda geri çektiği unsurların oluşturduğu boşluğu karşılayabilecek kapasiteye sahip. Zaman içinde Avrupa ülkeleri bu alanda daha da ileri gitmelidir ve bunun için savunma sanayimize ihtiyaç duyuyoruz. Türkiye'nin bu ihtiyaçları karşılayabilecek bir sanayiye sahip olduğunu görüyoruz. Avrupa savunma sanayisinin ise bu seviyeye ulaşabilmesi için hala atması gereken bazı adımlar var."
Eichelsheim, müttefiklerin yeni hedefleri karşılamaya istekli olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Evet, Avrupa ülkeleri bunu başarabilecek. Ancak bunun zaman alacağı açık. İlk adımlar atılıyor fakat daha fazla zamana ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.