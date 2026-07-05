NATO zirvesi öncesi Hollanda’dan dikkat çeken mesaj: ABD çekilirken Türkiye’ye ihtiyaç duyacağız

Hollanda Genelkurmay Başkanı Onno Eichelsheim, 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ankara Zirvesi'nin birçok dönüm noktasını barındıracağına işaret eden Eichelsheim, "Bu zirveden çıkması gereken en önemli unsur, Lahey'de verdiğimiz yüzde 3,5 taahhüdünü yerine getirmemizdir. Bu zirve, bundan sonraki adımlara ilişkin daha fazla ayrıntı ve netlik sağlamalıdır." dedi.

Eichelsheim, ülkesinin bu konudaki hazırlığının örnek teşkil edebileceğini belirterek, "Biz bir 'Beyaz Kitap' hazırladık ve NATO İttifakı için yüzde 5'lik savunma harcaması hedefini karşılamaya istekli olduğumuzu ortaya koyduk." dedi.

İkinci hususun ise Avrupa ülkelerinin, ABD'nin İttifak bünyesinden geri çektiği kabiliyetleri karşılamak üzere NATO içinde sorumluluk üstlenmeye başlaması olduğuna dikkati çeken Eichelsheim, "Bence bu da önemli bir dönüm noktasıdır. Bu açıdan bakıldığında, Avrupalıların gerçekten İttifak içinde daha fazla sorumluluk üstlenmeye başlaması tarihi bir an olarak değerlendirilebilir." diye konuştu.