NATO zirvesinde renkli anlar! Boris Johnson şaşkına döndü

Madrid'de gerçekleşen NATO zirvesinde dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında yaşanan diyalog dikkatleri çekmişti. Johnson Erdoğan'a Türkçe olarak "Çok güzelsin" demişti. Bugün de Başkan Erdoğan ve Johnson'un şakalaştığı anlar kameralara yansıdı.