NATO zirvesinde gözler Erdoğan ve Biden’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23-24 Mart'ta Brüksel
'de gerçekleştirilecek NATO liderler zirvesine katılacak. Zirveye Rusya-Ukrayna arasındaki süreçle ilgili görüşmelerin damga vurması bekleniyor. Düzensiz göç başta olmak üzere mülteci problemleri ve siber güvenlik konusu da masada olacak. Müttefiklik ilişkisi içinde her üye ülkenin NATO içinde yapması gereken savunma harcaması kadar, riski yüksek ülkelerin savunma sistemindeki açığın kapatılması ve müttefiklere ambargo, tarife dışı engel olmaması gibi kritik konular da görüşülecek. Öte yandan, Erdoğan'ın zirvede ABD Başkanı Joe Biden
ile de görüşebileceği değerlendiriliyor.
BARIŞ İÇİN YOĞUN MESAİ
Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması ve kalıcı ateşkes sağlanması için sürecin başından beri önemli görevler üstlenerek, iki ülke arasındaki ilk siyasi temasa Antalya
'da ev sahipliği yaptı. Dünyanın ve NATO'nun öncelikli gündem maddesi olan Ukrayna krizinde Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin
ile de Ukrayna lideri Vladimir Zelenski
ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Belçika
'nın başkenti Brüksel'de yapılacak zirvede müzakerelerin olumlu sonuçlanması, savaşın sonlandırılması, kalıcı ateşkesin sağlanması, Rus ve Ukrayna liderlerinin anlaşmaya varması gibi hususlar değerlendirilecek. Erdoğan, Türkiye'nin barışa dönük yoğun mesaisine ilişkin NATO liderlerine bilgi verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede Türkiye'nin pozisyonu ve çözüm önerilerini de liderlere aktarması bekleniyor.
ZİRVE HAFTASI
Zirvenin gündeminde NATO'nun caydırıcılığı ve savunmasını güçlendirecek adımlar olacak. Brüksel'de bu hafta ayrıca AB liderleri
zirvesinin yanı sıra G7 ülkeleri liderlerinin de toplantıları olacak.