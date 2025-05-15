NATO zirvesinin de gündemi Ukrayna’ydı

Antalya'da 26'sı dışişleri bakanı düzeyinde 32 müttefikin katılımıyla gerçekleştirilen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın öncelikli gündem maddelerinden biri Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye'nin rolü oldu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, toplantının ikinci gününe başlarken İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin, "Türkiye burada büyük bir rol oynuyor, çünkü Türkiye tüm ilgili ortaklarla iyi ilişkilere sahip" mesajını verdi.

Zirveye ev sahipliği yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Türkiye'nin bu çok önemli ve özel zamanda, bu önemli toplantıyı yapmasının ayrıcalık olduğuna işaret etti. Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından da basın toplantısı düzenledi. NATO ittifakının en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye'nin, askeri yetenekleri ve savunma sanayii altyapısıyla Avrupa güvenlik mimarisinde son derece önemli rol oynamaya devam edeceğini bildirdi. Antalya'daki görüşmelerin NATO'nun Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisindeki başat rolünü de teyit ettiğini dile getiren Fidan, Avrupa'nın güvenliğinin NATO'dan ayrı düşünülemeyeceğini belirtti.

RUTTE: TÜRKİYE'NİN BİR ARAYA GETİRME GÜCÜ ORTADA

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Türkiye'ye Antalya'daki mükemmel misafirperverliği için teşekkür ederim. Lahey zirvesinin gündemini derinlemesine görüşme fırsatı yakalandı. İstanbul barış müzakereleri, Türkiye'nin bir araya getirme gücünü açıkça ortaya koyuyor" dedi. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki arabulucu rolüne minnettar olduklarını söyledi.