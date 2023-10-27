NATO’da Cumhuriyet’in 100. yılı kutlaması

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü'nün ev sahipliğindeki resepsiyona, NATO Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanı Korgeneral Göksel Kahya, NATO üyesi ülkelerin büyükelçileri, askeri temsilciler, NATO'da görevli çok sayıda Türk ve yabancı sivil ve askeri personel, diplomatlar ve subaylar katıldı.

Gümrükçü, konuşmasında, aslında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için etkinliklerin Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğince yürütüldüğünü ancak bu kez 100. yıl vesilesiyle ilk kez NATO'da da bir resepsiyon düzenlendiklerini belirtti.

Cumhuriyet'in kurulmasıyla Türk tarihinde egemenliğin ilk kez halkta olduğu bir devlet kurulduğunu hatırlatan Gümrükçü, "Cumhuriyet'in kurulması sadece Türkler için özel önem taşımasının yanı sıra aynı zamanda etrafımızdaki birçok ülke için, özellikle İslam dünyasında umut yaratan, medeniyete doğru atılmış bir adımdır. Biz, dünyaya birlik olunduğunda en zor şartlarda bile başarılamayacak şey olmadığını göstermiş bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Gümrükçü, 1923'te kurulan Cumhuriyet'in dünya ile ilişkilerini ortak evrensel değerler ve ilkeler üzerinde yürüttüğünü, Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" düsturuyla dış politikanın sürdürüldüğünü vurguladı.

Gümrükçü, "Türkiye, bugün hala demokratik, istikrarlı ve müreffeh bir ülkeyse bu Atatürk'ün 100 yıl önce hazırladığı sağlam zemin sayesindedir." dedi.